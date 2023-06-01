تقارير إسبانية: بنزيما يتواصل مع رونالدو للسؤال عن المعيشة في السعودية

جدير بالذكر أن بنزيما (35 عامًا) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، وشارك في 647 مباراة مع "الميرينجي" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 353 هدفًا، وصنع 165، وحقق 24 لقبًا.