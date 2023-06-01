تقارير إسبانية: بنزيما يتواصل مع رونالدو للسؤال عن المعيشة في السعودية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي كريم بنريما، قائد ريال مدريد، بات قريبًا من الموافقة على عرض الانتقال إلى الدوري السعودي.
وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كريم بنزيما تَواصل مع كريستيانو رونالدو للسؤال عن طبيعة المعيشة في المملكة واللعب في الدوري السعودي.
وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي اتفق مع نادي اتحاد جدة على الانضمام بعقد لمدة موسمين وبراتب تتجاوز قيمته 100 مليون يورو سنويًّا.
وفي سياق متصل، عقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، اجتماعًا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ من أجل التعرف على حقيقة العرض السعودي الذي تلقاه في الفترة الماضية.
وأشارت بعض التقارير الصحفية مساء أمس الثلاثاء، إلى أن كريم بنزيما حصل على عرض بقيمة 200 مليون يورو من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي.
ويقترب عقد كريم بنزيما على الانتهاء مع ريال مدريد؛ وبالتحديد في يونيو 2024.
جدير بالذكر أن بنزيما (35 عامًا) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، وشارك في 647 مباراة مع "الميرينجي" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 353 هدفًا، وصنع 165، وحقق 24 لقبًا.
"بنزيما" حمل شارة قيادة ريال مدريد بداية من الموسم الحالي عقب رحيل مارسيلو، وشارك في 42 مباراة مع الفريق هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 6 أهداف.