النصر يُمطر شباك فارينس البرتغالي بخماسية

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على نظيره فارينس البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف مساء أمس الجمعة على ملعب "القارف"، وذلك في ثاني تجارب الفريق السعودي ضمن معسكره التحضيري الذي تحتضنه البرتغال.
وتناوب على تسجيل خماسية النصر البرازيلي كل من البرازيلي (أندرسسون تالسكا هدفين 4.24، وخالد الغنام 74، وعبدالفتاح آدم 92، ومحمد صهلولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع).
ودخل البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، المباراة بتشكيلة مؤلفة من: (نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا ومشاري النمر).
وفي الشوط الثاني دفع البرتغالي لويس كاسترو بكل من: (خالد الغنام، محمد صهلولي، عبدالفتاح آدم، سامي النجعي، علي الحسن، مختار علي، عبدالله مادو، محمد آل فتيل، نواف بوشل، محمد قاسم ووليد عبدالله).
يُشار إلى أن هذا الفوز هو الثاني للنصر في معسكره الخارجي بالبرتغال؛ إذ سبق أن تغلَّب على ألفيركا البرتغالي في المباراة الأولى بثنائية عبدالفتاح آدم وتاليسكا.
ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو، على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية، يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.