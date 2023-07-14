النصر يُمطر شباك فارينس البرتغالي بخماسية

ودخل البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، المباراة بتشكيلة مؤلفة من: (نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا ومشاري النمر).