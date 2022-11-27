حارس بولندا يكشف الخدعة التي مكنته من التصدي لركلة جزاء الدوسري

كشف حارس مرمى منتخب بولندا، فوتشيخ تشيزني، أن تصديه لركلة الجزاء التي نفذها النجم سالم الدوسري خلال مباراة الأخضر وبولندا أمس السبت، في مونديال قطر، لم يكن محض صدفة.