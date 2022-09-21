تحضيراً لخوض منافسات دوري روشن.. الرائد يستضيف العربي الكويتي

يخوض فريق الرائد الأول لكرة القدم لقاء ودياً أمام فريق العربي الكويتي وذلك خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، السبت المقبل، وذلك على ملعب نادي الرائد، عند الساعة الثامنة والنصف مساء.
من جانبها نوهت إدارة النادي القصيمي أن الدعوة مفتوحة للجميع لحضور المباراة من الجماهير الرياضية.
يشار إلى أن الرائد سيواجه فريق العدالة في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.