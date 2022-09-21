تحضيراً لخوض منافسات دوري روشن.. الرائد يستضيف العربي الكويتي

يخوض فريق الرائد الأول لكرة القدم لقاء ودياً أمام فريق العربي الكويتي وذلك خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، السبت المقبل، وذلك على ملعب نادي الرائد، عند الساعة الثامنة والنصف مساء.