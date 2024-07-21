الرياض يعيد نواف العابد لدوري روشن

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا قد رحل عن صفوف القادسية في نهاية الموسم عقب صعوده إلى دوري المحترفين، والذي انتقل إليه في فبراير الماضي، ليشارك مع الفريق في منافسات دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، بعدما فسخ عقده مع الشباب، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.