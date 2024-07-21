الرياض يعيد نواف العابد لدوري روشن

أعلن نادي الرياض الناشط في دوري المحترفين السعودي، ضم متوسط الميدان نواف العابد، دون الكشف عن تفاصيل العقد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "مرحبًا نواف..هُنا العابد في قلب المدرسة".
من جانب آخر قال اللاعب عبر حسابه الشخصي :"دعواتكم لي بالتوفيق مع مدرسة الوسطى.. خطوة جديدة وتحدٍ جديد".
وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا قد رحل عن صفوف القادسية في نهاية الموسم عقب صعوده إلى دوري المحترفين، والذي انتقل إليه في فبراير الماضي، ليشارك مع الفريق في منافسات دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، بعدما فسخ عقده مع الشباب، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وبدأ نواف العابد مسيرته في الفئات السنية بنادي الهلال، وتدرج فيها وصولاً إلى الفريق الأول عام 2008 - 2009.
واستمر اللاعب في تمثيل الهلال أكثر من 10 سنوات قبل أن ينتقل عام 2020 - 2021 إلى نادي الشباب في صفقة انتقال حر.