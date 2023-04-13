النصر يطلب صافرة أجنبية لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس الملك

وفي حال تمت الموافقة على الطلب ستكون هذه المرة الثانية التي يقود فيها طاقم تحكيم أجنبي مباراة للنصر في النسخة الحالية من كأس الملك، بعد مباراة أبها في دور ربع النهائي التي فاز فيها الفريق "3-1".