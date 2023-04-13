النصر يطلب صافرة أجنبية لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس الملك

كشفت مصادر إعلامية عن تقدم إدارة نادي النصر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب جلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيقابل النصر نظيره الوحدة يوم الاثنين 24 أبريل الجاري، على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود، في ثانية مباريات دور نصف نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية": فإن إدارة نادي النصر تقدّمت بطلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق أمام نظيره الوحدة، الاثنين بعد المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي حال تمت الموافقة على الطلب ستكون هذه المرة الثانية التي يقود فيها طاقم تحكيم أجنبي مباراة للنصر في النسخة الحالية من كأس الملك، بعد مباراة أبها في دور ربع النهائي التي فاز فيها الفريق "3-1".