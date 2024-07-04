خالد الغامدي يفوز برئاسة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية

فاز اليوم الخميس الدكتور خالد الغامدي برئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية عقب فوزه بانتخابات الجمعية العمومية التي جرت اليوم.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" الدكتور خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية".
وضمت قائمة خالد الغامدي لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية كلاً من:
خالد أحمد الغامدي - رئيس المجلس
خالد يوسف عبدالرحمن الهندي - نائب الرئيس
ناصر يوسف عبدالعزيز آل عثيمين - عضواً
عبدالإله ناصر حسين الدروره - عضواً
عبدالإله محمد داود هايت - عضواً
صلاح محمد عامر بارباع - عضواً
محمد مرزوق هميس المقاطي - عضواً