تحضيراً لمواجهة أبها.. انتظام "هندرسون" و "كوايسون" في تدريب الاتفاق

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد شهد انتظام الثلاثي الدولي جوردان هندرسون، وعلي هزازي، وروبن كوايسون، فيما سينتظم البقية في تدريب الغد بعد الفراغ من المشاركة الدولية في أيام الفيفا.