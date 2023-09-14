تحضيراً لمواجهة أبها.. انتظام "هندرسون" و "كوايسون" في تدريب الاتفاق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الاتفاق.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية، لمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري روشن السعودي، السبت المقبل.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد شهد انتظام الثلاثي الدولي جوردان هندرسون، وعلي هزازي، وروبن كوايسون، فيما سينتظم البقية في تدريب الغد بعد الفراغ من المشاركة الدولية في أيام الفيفا.
واشتمل التدريب بعد الإحماء على تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق تدريبه الأخير (المغلق) يوم غدٍ الجمعة في البحرين على أن تغادر القائمة المختارة بعد ذلك عبر الطائرة الخاصة متوجهة إلى أبها.