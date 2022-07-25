كأس العرب لمنتخبات الشباب.. منتخب البحرين يفوز على منتخب جيبوتي في المجموعة الخامسة

تغلب منتخب البحرين على نظيره منتخب جيبوتي بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.