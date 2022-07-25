كأس العرب لمنتخبات الشباب.. منتخب البحرين يفوز على منتخب جيبوتي في المجموعة الخامسة

تغلب منتخب البحرين على نظيره منتخب جيبوتي بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وسجل هدفي منتخب البحرين كلٌ من مبارك محمد وأحمد ضياء خلال مجريات الشوط الأول من عمر المباراة.
وحصل لاعب المنتخب البحريني مبارك محمد على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب البحرين لـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب تونس متصدر ترتيب المجموعة الخامسة، ويليهما منتخب جيبوتي من دون رصيد.
وتختتم مباريات المجموعة الخامسة، بالمباراة التي تجمع بين منتخبي جيبوتي وتونس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت مكة المكرمة.