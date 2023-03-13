محققاً ذهبية إفريقيا للجودو.. "الفيفي" لـ"سبق": أكثر ما يميّز نجاحي رفع علم بلدي

حقّق نجم الاتحاد السعودي للجودو، سعود بن فهد الفيفي؛ ذهبية بطولة كأس إفريقيا "تونس- ناشئين وشباب"، وزن ٥٠ كجم، بعد فوزه على لاعب المنتخب التونسي أيوب بوشارب.
وقال البطل سعود الفيفي لـ"سبق": "أشعر بالسعادة بتحقيقي ذهبية البطولة، وأكثر ما يميّز نجاحي هو رفعي علم بلادي المملكة العربية السعودية، الذي أعتبره وسام فخر واعتزاز".
وأضاف: "مملكتنا تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة، إذ قامت بالاستثمار في تطوير قدراتنا الذاتية، وتعليمنا بكل قوة وثقة وهمة عالية، مما انعكس على تحقيق نجاح كبير في مجال رياضة الجودو".