محققاً ذهبية إفريقيا للجودو.. "الفيفي" لـ"سبق": أكثر ما يميّز نجاحي رفع علم بلدي

وأضاف: "مملكتنا تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة، إذ قامت بالاستثمار في تطوير قدراتنا الذاتية، وتعليمنا بكل قوة وثقة وهمة عالية، مما انعكس على تحقيق نجاح كبير في مجال رياضة الجودو".