رياضة

محققاً ذهبية إفريقيا للجودو.. "الفيفي" لـ"سبق": أكثر ما يميّز نجاحي رفع علم بلدي

قال: مملكتنا تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة وقامت بالاستثمار في تطوير قدراتنا الذاتية
محققاً ذهبية إفريقيا للجودو.. "الفيفي" لـ"سبق": أكثر ما يميّز نجاحي رفع علم بلدي
عبدالرحمن السلماني
عبدالرحمن السلماني

حقّق نجم الاتحاد السعودي للجودو، سعود بن فهد الفيفي؛ ذهبية بطولة كأس إفريقيا "تونس- ناشئين وشباب"، وزن ٥٠ كجم، بعد فوزه على لاعب المنتخب التونسي أيوب بوشارب.

وقال البطل سعود الفيفي لـ"سبق": "أشعر بالسعادة بتحقيقي ذهبية البطولة، وأكثر ما يميّز نجاحي هو رفعي علم بلادي المملكة العربية السعودية، الذي أعتبره وسام فخر واعتزاز".

وأضاف: "مملكتنا تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة، إذ قامت بالاستثمار في تطوير قدراتنا الذاتية، وتعليمنا بكل قوة وثقة وهمة عالية، مما انعكس على تحقيق نجاح كبير في مجال رياضة الجودو".

الاتحاد السعودي للجودو

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