بعد "ميسي" و"بنزيمة".. صحيفة إسبانية: "مودريتش" في طريقه إلى الدوري السعودي

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كشف فيه خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن نادي الاتحاد السعودي ينتظر ردًا من النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، في أقرب وقت، بعدما قدّم له عرضًا بقيمة 100 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت، وإلى جانب بنزيمة، تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر "عرضًا ضخمًا" من الهلال السعودي.