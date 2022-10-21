نيوكاسل يونايتد: معسكرنا القادم في الرياض وسنقابل الهلال

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد في بيان رسمي يوم الجمعة أن فريقه الكروي سيزور السعودية؛ لإقامة معسكر تدريبي في طقس مدينة الرياض الدافئ، تتخلله مباراة أمام نادي الهلال ضمن موسم الدرعية.
وكشف النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي أن "الماغبايز" سيبقون في السعودية لمدة أسبوع ابتداءً من الرابع وحتى العاشر من ديسمبر القادم، وذلك خلال فترة توقف منافسات الدوري الإنجليزي.
وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "سيزور الفريق عاصمة البلاد، الرياض، في الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر، وسيواجه الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين في مباراة ودية يوم 8 ديسمبر".
وتابع: "سافر فريق إيدي هاو سابقًا إلى المملكة العربية السعودية في يناير 2022، حيث زار جدة وسجل فوزًا وديًا 2-1 على الاتحاد".
وأضاف: "عند عودتهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز يونايتد لاحقًا بخمس من مبارياته الست التالية كجزء من تسع مباريات دون هزيمة".
قال إيدي هاو مدرب الفريق بهذه المناسبة: "إن استراحة كأس العالم تمنحنا الفرصة لموسم تمهيدي صغير قبل جزء حاسم من الموسم، ويسعدني الانتهاء من خططنا".
وتابع: "رحلتنا إلى جدة في يناير كانت محورية بالنسبة لنا الموسم الماضي، لقد حفزت المجموعة، وتم مكافأة العمل الجاد الذي قام به اللاعبون في العروض والنتائج عند عودتنا".
وأضاف: "سيكون لدينا إمكانية الوصول إلى مرافق ذات مستوى عالمي مع استمرار أعمال التجديد في ملعب التدريب الخاص بنا، ونتطلع إلى مواجهة الهلال واللعب أمام الأعداد المتزايدة من أنصارنا في المنطقة".
وأتم البيان: "الهلال هو أحد أكثر الأندية تتويجاً في المملكة العربية السعودية، حيث فاز بآخر ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري السعودي للمحترفين".
وهي الزيارة الثانية للنادي الإنجليزي بعد استحواذ الصندوق السيادي السعودي عليه في أكتوبر 2021.