نيوكاسل يونايتد: معسكرنا القادم في الرياض وسنقابل الهلال

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "سيزور الفريق عاصمة البلاد، الرياض، في الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر، وسيواجه الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين في مباراة ودية يوم 8 ديسمبر".