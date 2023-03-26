مواعيد جديدة للجولات من الـ 24 حتى الـ 30 من دوري روشن .. تعرف عليها

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواعيد مباريات الجولات من (24) إلى (30) من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي.
حيث تنطلق الجولة (24) يوم الجمعة 14 إبريل القادم، وتختتم مسابقة دوري روشن السعودي بلقاءات الجولة (30) يوم الأربعاء 31 مايو المقبل.
وفي الوقت ذاته أعلنت الرابطة عن تغيير مكان إقامة مباراة الهلال والنصر ضمن مباريات الجولة (25) إلى ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بمدينة الرياض بدلاً من ملعب الأمير فيصل بن فهد.
كما تم تعديل موعد بداية مباراة الوحدة والاتحاد في الجولة (23) بناءً على موافقة الناديين لتكون صافرة البداية عند الساعة 11 مساءً بدلاً من موعدها السابق الساعة 10 مساءً.