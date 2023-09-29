"الفيحاء" يفرض التعادلَ على "الاتحاد"

كثّف الاتحادُ من هجماته على مرمى الفيحاء، وكان قريبًا من افتتاح التسجيل حينما أطلق أحمد بامسعود قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تألّق الحارس في إبعادها بمساعدة العارضة ليحرم الاتحاد من افتتاح النتيجة عند الدقيقة 21.