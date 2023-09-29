"الفيحاء" يفرض التعادلَ على "الاتحاد"

فشل فريق الاتحاد في الابتعاد بصدارة جدول الترتيب، بسقوطه في فخّ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء، اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
دخل فريقُ الاتحاد المباراةَ بنيّة واضحة للهجوم ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرًا، وكانت للفريق محاولات متكرّرة هدّدت مرمى الحارس الصربي "فلاديمير ستويكوفيتش".
شهدت الدقيقة 19 أول فرصة حقيقية للضيوف حينما توغّل "رومارينيو" داخل منطقة الجزاء وواجه الحارس "فلاديمير ستويكوفيتش"، الذي تصدّى لتسديدته ببراعة ليحرمه من هدف محقّق.
كثّف الاتحادُ من هجماته على مرمى الفيحاء، وكان قريبًا من افتتاح التسجيل حينما أطلق أحمد بامسعود قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تألّق الحارس في إبعادها بمساعدة العارضة ليحرم الاتحاد من افتتاح النتيجة عند الدقيقة 21.
واصل فريقُ الاتحاد أفضليّتَه في الشوط الثاني، رغم تحسّن أداء الفيحاء، إلا أنه فشل في زيارة الشباك ليضيع نقطتين ثمينتين في سباق المحافظة على اللقب.
ويعدّ هذا التعادلُ الأولَ بين الفريقين في تاريخ المسابقة؛ حيث سبق أن التقيا من قبل في 10 مناسبات، فاز الاتحاد بـ6، مقابل 4 انتصارات للفيحاء.