الإصابات تعصف بفريق الاتحاد مجدداً

وذكر النادي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن تعرض المحترف البرتغالي جوتا لكدمة مع تورم في الكاحل الأيمن كما تعرض مهند الشنقيطي لكدمة في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن في حين أصيب الحارس عبدالله المعيوف بألم وتورم في مفصل الركبة اليسرى.