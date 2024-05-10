الإصابات تعصف بفريق الاتحاد مجدداً

كشف نادي الاتحاد اليوم الجمعة عن التقرير الطبي لثلاثي الفريق الكروي الأول وذلك قبل وقت قصير من انطلاق لقاء الفريق مع الاتفاق ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وذكر النادي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن تعرض المحترف البرتغالي جوتا لكدمة مع تورم في الكاحل الأيمن كما تعرض مهند الشنقيطي لكدمة في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن في حين أصيب الحارس عبدالله المعيوف بألم وتورم في مفصل الركبة اليسرى.
وبهذا ينضم الثلاثي إلى قائمة المصابين التي تعصف في الفريق الأول بالآونة الأخيرة مما اضطر المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو للاستعانة ببعض العناصر الشابة لتعويض غياب أبرز نجوم الفريق.