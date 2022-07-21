السبت.. بطل الدوري الهلال يدشن تحضيراته للموسم المقبل

يستأنف بطل الدوري فريق الهلال مساء غد السبت استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد أن تمتع اللاعبون بالإجازة الموسمية التي منحهم إياها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز"، عقب نهاية منافسات الموسم الرياضي 2021/2022 م الذي حققوا خلاله دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.
و يحتضن مقر النادي في تمام الساعة السادسة من مساء غد السبت أولى الحصص التدريبية وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي 2022/2023.
ويشتمل برنامج الفريق خلال الأيام التي تسبق مغادرته إلى المعسكر الإعدادي الخارجي على تدريبات اعتيادية وفحوصات طبية موسمية.
وينتظر أن يغادر أعضاء الفريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة المقبل إلى مدينة "برمنغهام" البريطانية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.