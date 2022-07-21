السبت.. بطل الدوري الهلال يدشن تحضيراته للموسم المقبل

وينتظر أن يغادر أعضاء الفريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة المقبل إلى مدينة "برمنغهام" البريطانية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.