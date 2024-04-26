بسبب تراكم البطاقات .. التعاون يخسر خدمات "جواو بيدرو" في لقاء الهلال

يفتقد التعاون مهاجمه البرازيلي "جواو بيدرو" في مواجهة الهلال المقرّة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.