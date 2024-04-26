بسبب تراكم البطاقات .. التعاون يخسر خدمات "جواو بيدرو" في لقاء الهلال

يفتقد التعاون مهاجمه البرازيلي "جواو بيدرو" في مواجهة الهلال المقرّة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وبات المهاجم البرازيلي يمتلك أربع بطاقة الصفراء بعدما تحصّل على البطاقة الرابعة اليوم الجمعة في مواجهة فريقه أمام ضمك، والتي انتهت لمصلحة التعاون بهدف دون ردّ.
وسبق أن تحصل صاحب الـ31 عامًا على بطاقاتها الثلاثة السابقة خلال مواجهات فريقه أمام الرائد والشباب والاتفاق.
وخاض "جواو بيدرو" مع التعاون خلال الموسم الجاري، 21 مواجهة، ساهم بـ10 أهداف سجل 9 وصنع هدفًا وحيدًا.
الجدير ذكره أن البرازيلي "بيدرو" التحق بصفوف التعاون في سبتمبر الماضي بعقد يمتدّ عامين قادمًا من الوحدة الإماراتي.