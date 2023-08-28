في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن.. "ديربي الرياض" المثير يجمع النصر والشباب .. والأهلي يخشى مفاجأة الطائي

في المقابل، يمر الشباب، الذي يعوّل عشاقه على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، بظروف صعبة على المستوى الإداري انعكست سلبًا على المستوى الفني للفريق بتراجع نتائجه عن المأمول، إذ لم يحقق أي فوز حتى الآن، ولم يبرم سوى صفقتين أجنبيتين، تمثلت في لاعب المحور الكولومبي" كويّلار" والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.