في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن.. "ديربي الرياض" المثير يجمع النصر والشباب .. والأهلي يخشى مفاجأة الطائي

يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة المقرونة بالنتائج الإيجابية في دوري روشن، عندما يواجه مساء اليوم الثلاثاء، جاره الشباب، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.
النصر حقق فوزًا كبيرًا على الفتح بخماسية في الجولة الماضية، بينها ثلاثة لقائده رونالدو، وثنائية للسنغالي ساديو ماني.
في المقابل، يمر الشباب، الذي يعوّل عشاقه على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، بظروف صعبة على المستوى الإداري انعكست سلبًا على المستوى الفني للفريق بتراجع نتائجه عن المأمول، إذ لم يحقق أي فوز حتى الآن، ولم يبرم سوى صفقتين أجنبيتين، تمثلت في لاعب المحور الكولومبي" كويّلار" والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.
ويبحث الأهلي العائد إلى دوري الأضواء، وهو يسير بخطى ثابتة وهادئة، عن فوز جديد عندما يستقبل الطائي، ولاسيما بعد أن أعلن السبت عن صفقة عالمية لافتة بالتعاقد مع لاعب خط وسط سلتا فيغو الإسباني غابري فيغا.
ويضم الأهلي، في صفوفه الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سان ماكسيمان والعاجي فرانك كيسييه والحارس السنغالي إدوارد ميندي والتركي ميريح دميرال والبرازيلي روجر ايبانيز.
وتستكمل باقي اللقاءات، اليوم الثلاثاء، حيث سيستقبل الأخدود نظيره التعاون بنجران، والفتح سيحل ضيفًا على ضمك في خميس مشيط، ويرتحل الحزم من الرس للدمام لملاقاة الخليج.