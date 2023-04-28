لاعب الشباب "آرون سالم بوبندزا" يرد على الجماهير الغاضبة: لا شيء يبرر العنصرية أبداً!

رد الغابوني آرون سالم بوبندزا، لاعب نادي الشباب على هجوم الجماهير الغاضبة ضده، بعد إهداره ضربة جزاء لصالح فريقه بالأمس، أمام الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي.
وتسبب اللاعب الغابوني بالأمس في خسارة فريقه أمام نظيره الاتحاد بنتيجة (2/1)، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقام بوبندزا بنشر صورة عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، تحمل صورًا ورسائل من هجوم الجماهير ضده عقب المباراة، حيث قامت مجموعة منهم بإرسال رسائل عنصرية ضده.
وكتب لاعب الشباب: "لقد ارتكبت خطأ، أعلم ذلك وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، ولا أبحث عن أعذار، لكن هل من الطبيعي أن أتلقى مثل هذه الرسائل؟".
وأضاف قائلا: "أنا أحب هذا النادي، وأعطي كل ما لدي، أحيانًا تتألق، وأحيانًا تسقط، هذه هي الحياة، هذه هي الرياضة، لكن لا شيء يبرر العنصرية أبدًا" .
وكانت بعض جماهير الشباب قد اتهمت أرون بتعمده إهدار ضربة الجزاء التي سددها بطريقة غريبة، بعد إصراره على تنفيذها، رغم أنه ليس مكلفًا بها وفقًا لتصرح مدربه الإسباني فيسينتي مورينو.