لاعب الشباب "آرون سالم بوبندزا" يرد على الجماهير الغاضبة: لا شيء يبرر العنصرية أبداً!

وأضاف قائلا: "أنا أحب هذا النادي، وأعطي كل ما لدي، أحيانًا تتألق، وأحيانًا تسقط، هذه هي الحياة، هذه هي الرياضة، لكن لا شيء يبرر العنصرية أبدًا" .