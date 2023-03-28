رئيس اتحاد القدم "المسحل" معلقًا على إنهاء التعاقد مع مدرب الأخضر "رينارد": سنتعاقد مع مدرب جديد يواكب طموحنا

وبحسب خطط اتحاد القدم، أكد المسحل أن "التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الأخضر لن يكون قبل شهر 6 من الآن. والكل يطمح لتدريب الأخضر؛ كونه يضم نخبة من اللاعبين. وبعد أيام فيفا سيكون الاستحقاق الأول للمنتخب في سبتمبر المقبل؛ وبالتالي طموحنا كبير للتعاقد مع مدرب كبير. نحن الآن في تصنيف دولي جيد جدًّا؛ لذا لن نتعاقد إلا مع من يواكب طموحنا".