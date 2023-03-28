رئيس اتحاد القدم "المسحل" معلقًا على إنهاء التعاقد مع مدرب الأخضر "رينارد": سنتعاقد مع مدرب جديد يواكب طموحنا

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "إن مدرب المنتخب السعودي الأول، الفرنسي (هيرفي رينارد)، تقدَّم بطلب الإعفاء من عدم إكمال مدة العقد المتبقي نظرًا لعرض وصله من الاتحاد الفرنسي، كما تواصل معنا الاتحاد الفرنسي حول هذا الشأن من خلال خطاب وصلنا".
وأضاف "المسحل" للناقل الحصري لمباريات المنتخب السعودي ssc: "تحدَّث معي المدرب (رينارد) قبل أربعة أيام من معسكر جدة عن عدم رغبته في إكمال قيادة الأخضر فنيًّا. ونحن نقدر ذلك، ولا نستطيع إجبار أحد على الاستمرار طالما أن رغبته الشخصية هي المغادرة".
وبحسب خطط اتحاد القدم، أكد المسحل أن "التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الأخضر لن يكون قبل شهر 6 من الآن. والكل يطمح لتدريب الأخضر؛ كونه يضم نخبة من اللاعبين. وبعد أيام فيفا سيكون الاستحقاق الأول للمنتخب في سبتمبر المقبل؛ وبالتالي طموحنا كبير للتعاقد مع مدرب كبير. نحن الآن في تصنيف دولي جيد جدًّا؛ لذا لن نتعاقد إلا مع من يواكب طموحنا".
وينتظر الأخضر السعودي تصفيات مونديال 2026، وكأس آسيا في يناير 2024.