أوليفر كان يشكر نادي الهلال

وجّه الألماني أوليفر كان، حارس مرمى منتخب ألمانيا سابقاً، والرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ شكره لإدارة الهلال على استضافته في مقر النادي.
وكان الحارس الألماني قام يوم أمس بزيارة مقر نادي الهلال، وحضر تدريبات الفريق الكروي الأول الذي يتأهب لمواجهة فريق الرياض يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث التقى بالبرتغالي خيسوس مدرب الفريق واللاعبين.
ونشر أوليفر كان عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صورة تجمعه مع نجم فريق الهلال البرازيلي نيمار وعلق عليها: "ضمن رحلتي أقوم بزيارة أندية دوري روشن .. شكراً لنادي الهلال.. على استضافتي في ناديكم الأسطوري.. لحظة رائعة للقاء المدربين واللاعبين ونجمهم نيمار".
وكانت تقارير إعلامية أشارت أن إدارة الهلال قدمت عرضاً للألماني أوليفر كان للعمل في منصب المدير التنفيذي بالنادي .
يشار أن صاحب الـ54 عاماً يملك خبرة رياضية كبيرة من خلال مسيرته الكبيرة كلاعب كرة قدم محترف سابق، إذ لعب في مركز حراسة المرمى لسنوات طويلة، قضى معظمها وأبرزها مع بايرين ميونيخ قبل أن يتجه للعمل الإداري بعد اعتزاله كرة القدم.