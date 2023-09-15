أوليفر كان يشكر نادي الهلال

وكان الحارس الألماني قام يوم أمس بزيارة مقر نادي الهلال، وحضر تدريبات الفريق الكروي الأول الذي يتأهب لمواجهة فريق الرياض يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث التقى بالبرتغالي خيسوس مدرب الفريق واللاعبين.