رونالدو يحتفل بجائزة أفضل لاعب بدوري روشن عن شهر فبراير

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب شهر فبراير في دوري روشن السعودي قبل بداية مباراة النصر والباطن اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.
وحصد كريستيانو جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين عن شهر فبراير الماضي عن الجولات (الـ15 - الـ16 - الـ17 - الـ18) المقدَّمة من شركة روشن العقارية.
وساهم رونالدو منذ انضمامه للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعشرة أهداف؛ إذ سجل ثمانية، وقدم تمريرتين حاسمتين؛ ليكون بذلك أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي في (5 مباريات).
وكان الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي اختيار الفائزين بجوائز شهر فبراير. ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا"، الشريك الإحصائي للرابطة.
ويضم فريق الرابطة الخبراء الفنيين: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير وعبيدالله العيسى.