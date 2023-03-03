رونالدو يحتفل بجائزة أفضل لاعب بدوري روشن عن شهر فبراير

وكان الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي اختيار الفائزين بجوائز شهر فبراير. ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا"، الشريك الإحصائي للرابطة.