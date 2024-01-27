الاتفاق يختتم معسكر الإمارات.. ويستعد لمواجهة D.C.United الأمريكي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الأخير اليوم السبت بملعب المعسكر بدبي (NAS)؛ وبذلك يختتم الاتفاق معسكر الإمارات الذي استمر من 14 حتى 27 يناير الجاري؛ تحضيرًا لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد اشتمل على تمارين وقائية وإحماء، ثم تدريب لياقي بالكرة؛ ليتركز المران بعد ذلك على الجانب التكتيكي والذي شارك من خلاله جيرارد، واختتم المران بمناورة على كامل الملعب.
وبعد نهاية الحصة الأخيرة غادرت بعثةُ الاتفاق معسكر دبي؛ حيث سيتخلل المرحلة الإعدادية الثانية خوض مباراة ودية أخيرة مع فريق D.C.United الأمريكي يوم 9 فبراير المقبل في الدمام.
الجدير بالذكر أن الاتفاق تَمَكّن من تحقيق بطولة الوحدة الدولية الودية بعد فوزه على فريقي "أم صلال" القطري، والمستضيف الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.