الاتفاق يختتم معسكر الإمارات.. ويستعد لمواجهة D.C.United الأمريكي

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد اشتمل على تمارين وقائية وإحماء، ثم تدريب لياقي بالكرة؛ ليتركز المران بعد ذلك على الجانب التكتيكي والذي شارك من خلاله جيرارد، واختتم المران بمناورة على كامل الملعب.