خدم المنتخبات الوطنية لأكثر من 30 عامًا.. وفاة إداري المنتخب السعودي "الغليميش"

ونشر الاتحادُ السعودي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه الرسمي في "إكس" جاء فيه: يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وجميع منسوبي الاتحاد، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة إداري المنتخب السعودي الأول سابقًا، والذي خدم المنتخبات الوطنية لأكثر من 30 عامًا "عبدالله بن محمد الغليميش" الذي وافته المنية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.