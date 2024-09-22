كأس الملك : "القادسية" يسقط "العروبة" برباعية

تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس ‏خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن تجاوز عقبة ضيفه العروبة بنتيجة 4 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في دور الـ 32 من البطولة, على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بقيادة الحكم "ماريو إسكوبار" من "غواتيمالا".