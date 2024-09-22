كأس الملك : "القادسية" يسقط "العروبة" برباعية

تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن تجاوز عقبة ضيفه العروبة بنتيجة 4 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في دور الـ 32 من البطولة, على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بقيادة الحكم "ماريو إسكوبار" من "غواتيمالا".
الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية بهدفين دون مقابل، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق "كينيو نيس"، بعد تمريرة ولا أجمل من حسين القحطاني من منتصف الملعب.
وأضاف "كاميرون بيوتراس" الهدف الثاني لـ "بنو قادس" من خلال قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج صندوق العروبة.
وفي الشوط الثاني أضاف "كينيونيس" الهدف الثالث، من خلال كرة ساقطة في "د51" مستغلاً تقدم حارس العروبة "كوكي"..
وفي الوقت بدلاً من الضائع 90+1 أجهز "أوباميانغ" على بقايا العروبة بهدف رابع، فيما سجل لاعب العروبة " غودموندسن"هدف فريقه الشرفي من ركلة جزاء في" د 90+6".