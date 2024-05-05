نادٍ سعودي يستهدف ضم "خواكين كوريا" مهاجم أولمبيك مارسيليا

يخطط أحد أندية الدوري لكسب خدمات الأرجنتيني خواكين كوريا، مهاجم إنتر ميلان المعار إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
وذكرت صحيفة "le10sport" أن خواكين كوريا فشل في تقديم المستوى المأمول منه في مارسيليا؛ إذ إنه لم يُقنع مسؤولي النادي بأدائه للاحتفاظ به.
وأوضحت الصحيفة نقلًا عن صحيفة "La Gazzetta dello Sport" أنه في حال فشل "كوريا" في الفوز مع النادي الفرنسي بلقب الدوري الأوروبي؛ لن يقوم مسؤولو الفريق بتفعيل بند شراء عقده البالغ نحو 10 ملايين يورو.
وأشارت إلى أنه إذا عاد اللاعب إلى الإنتر مرة أخرى، فستقوم إدارة النادي الإيطالي ببيع عقده للدوري السعودي للمحترفين.
وأعير خواكين كوريا البالغ من العمر 29 عامًا لصفوف أوليمبيك مارسيليا في أغسطس 2023، من إنتر ميلان الذي يلعب له منذ يوليو 2022، ويلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2017.