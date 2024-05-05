نادٍ سعودي يستهدف ضم "خواكين كوريا" مهاجم أولمبيك مارسيليا

وأعير خواكين كوريا البالغ من العمر 29 عامًا لصفوف أوليمبيك مارسيليا في أغسطس 2023، من إنتر ميلان الذي يلعب له منذ يوليو 2022، ويلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2017.