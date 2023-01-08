مدرب الشباب يطمئنّ على جاهزية لاعبيه.. قبل موقعة الاتحاد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة الاتحاد، غدًا الاثنين "لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين".
وبحضور رئيس مجلس الإدارة الشبابية خالد البلطان، اختتم المدير الفني للفريق الكروي الأول مورينو، مساء اليوم، استعداداته في ملعب النادي الرديف؛ تأهُّبًا لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ في لقاء مؤجل في دوري روشن السعودي.
استهلّ مدرب أبيض العاصمة حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق عدة جمل فنية في منتصف الملعب، ثم اختتم تدريباته بتقسيمة تكتيكية اطمأنّ من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.