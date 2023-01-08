مدرب الشباب يطمئنّ على جاهزية لاعبيه.. قبل موقعة الاتحاد

وبحضور رئيس مجلس الإدارة الشبابية خالد البلطان، اختتم المدير الفني للفريق الكروي الأول مورينو، مساء اليوم، استعداداته في ملعب النادي الرديف؛ تأهُّبًا لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ في لقاء مؤجل في دوري روشن السعودي.