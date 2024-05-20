المواجهة المرتقبة.. طرح تذاكر النزال بين "ويتكر" و"شيماييف" ضمن أول حدث لـ UFC بالمملكة

وقدم ويتكر كمقاتل محترف في رياضة الفنون القتالية المختلطة منذ عام 2009م أداءً مميزًا في الرياضة ووضع بصمته عليها بتتويجه بلقب بطل وزن الوسط في UFC 213، كما حقق أحدث انتصار له ضد بولو كوستا من البرازيل في UFC 298 .