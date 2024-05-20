المواجهة المرتقبة.. طرح تذاكر النزال بين "ويتكر" و"شيماييف" ضمن أول حدث لـ UFC بالمملكة
تستضيف الرياض في 22 من يونيو المقبل أول حدث لـ UFC -أبرز منظمة لفنون القتال المختلطة في العالم-، ويأتي النزال الرئيس بين الأسترالي روبرت ويتكر، والإماراتي حمزة شيماييف.
كما طُرحت تذاكر النزال للجمهور عبر منصة webook من خلال الرابط .
ويعود البطل السابق في وزن الوسط، روبرت ويتكر (26-7-0) إلى الأوكتاجون بهدف استمرار سلسلة انتصاراته في المواجهة المنتظرة على أرض المملكة أرينا بالرياض ضد حمزة شيماييف.
وقدم ويتكر كمقاتل محترف في رياضة الفنون القتالية المختلطة منذ عام 2009م أداءً مميزًا في الرياضة ووضع بصمته عليها بتتويجه بلقب بطل وزن الوسط في UFC 213، كما حقق أحدث انتصار له ضد بولو كوستا من البرازيل في UFC 298 .
ويهدف شيماييف (13-0-0)، إلى الاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم والاستمرار في التقدم في تصنيفات وزن الوسط كنجم صاعد، حاملاً معه ستة انتصارات بالضربة القاضية، وخمسة بالإرسال، وثماني انتصارات في الجولة الأولى.
وكجزء من أول حدث لـ UFC في المملكة، سيتاح للجمهور متابعة نزال قوي آخر في الأوكتاجون، حيث يتواجه الروسي سيرجي بافلوفيتش (18-2) ومواطنه ألكسندر فولكوف (37-10) في صراع بين عمالقة وزن الثقيل.