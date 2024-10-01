مدرب المنتخب الأول "مانشيني" يحث لاعبي أخضر تحت 17 على أهمية العمل بجد

حثّ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" لاعبي المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على أهمية العمل بجد وبذل سائر الجهود في الحصص التدريبية والمباريات الودية، من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم بشكل عالٍ، الأمر الذي سينعكس بشكلٍ إيجابي على المستوى الفني ويثمر في تحقيق النتائج الإيجابية خلال بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025 المقبلة، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025.