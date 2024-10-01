مدرب المنتخب الأول "مانشيني" يحث لاعبي أخضر تحت 17 على أهمية العمل بجد

حثّ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" لاعبي المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على أهمية العمل بجد وبذل سائر الجهود في الحصص التدريبية والمباريات الودية، من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم بشكل عالٍ، الأمر الذي سينعكس بشكلٍ إيجابي على المستوى الفني ويثمر في تحقيق النتائج الإيجابية خلال بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025 المقبلة، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025.
جاء ذلك على هامش وجوده خلال مباراة أخضر تحت 17 عامًا والمشارك في الدوري السعودي الممتاز تحت 17 لهذا الموسم، والتي جمعته بفريق الباطن، والمدير الإداري للمنتخبات الوطنية محمد الحميد.
وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025 المقرر إقامتها في شهر إبريل المقبل، والمؤهلة بدورها لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.