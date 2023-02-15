بعد مرور 16 جولة من دوري روشن.. "الهلال" يتصدر أكثر أندية الدوري تمريراً للكرة

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم عن أكثر أندية الدوري تمريراً للكرة بعد مرور أكثر من 16 جولة بالدوري السعودي.
تصدر الهلال أندية الدوري السعودي كأكثر فريق تمريراً للكرة خلال 15 مباراة، بعدد تمريرات بلغت 8474، بواقع 7364، وبدقة تمرير بلغت 87%.
وجاء في المركز الثاني نادي النصر حيث نجح في تمرير الكرة 8192 خلال 16 مباراة، بواقع 7087 تمريرة ناجحة، بدقة تمريرات بلغت 86.5%.
واحتل الشباب المركز الثالث حيث نجح في تمرير الكرة 8773 خلال 18 مباراة، بواقع 7546 تمريرة ناجحة، بنسبة دقة تمرير بلغت 86%.
ووقع بالمركز الرابع نادي الاتحاد حيث قام بتمرير الكرة 7033، خلال 16 مباراة، بعدد تمريرات بلغت 5967 بدقة تمريرات بلغت 84.8%.