لاعبو النصر والفتح يستحوذون على التشكيلة المثالية للجولة 23 من دوري روشن

استحوذ لاعبو النصر والفتح على حصة الأسد من التشكيلة المثالية للجولة 23 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين المقدمة من موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.