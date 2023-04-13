لاعبو النصر والفتح يستحوذون على التشكيلة المثالية للجولة 23 من دوري روشن

استحوذ لاعبو النصر والفتح على حصة الأسد من التشكيلة المثالية للجولة 23 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين المقدمة من موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
وسيطر المحترفون الأجانب على تشكيلة الجولة 23 من الموسم الرياضي 2022 / 2023 م والتي ضمت تسعة لاعبين أجانب، مقابل لاعبين محليين.
وضمت التشكيلة 3 لاعبين يمثلون النصر ومثلهم من الفتح مقابل لاعب من الهلال والشباب والاتفاق والطائي وأبها.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى : بابلو فيكتور (الاتفاق)
خط الدفاع : ألفارو غونزاليس (النصر)، فران فيليز (الفتح) ، سلطان الغنام (النصر)، غيسلان كونان (النصر).
خط الوسط: إيفر بانيغا (الشباب)، ميشايل ديلغادو (الهلال)، مراد باتنا (الفتح)، نواف الصعدي (أبها).
خط الهجوم : فراس البريكان (الفتح)، غاي مينيزا (الطائي).