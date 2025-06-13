رياضة

بقيادة "إينزاغي" وخبرة المشاركات السابقة.. الهلال يعود إلى مونديال الأندية 2025 بطموحات كبيرة

الزعيم في مجموعة نارية تضم ريال مدريد.. ويعوّل على نجومه لتعويض موسم بلا ألقاب
فريق الهلال الأول لكرة القدم
فريق الهلال الأول لكرة القدم
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يتوجه فريق الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد موسم شاق لم يحقق فيه أي لقب، إلا أن الفريق العاصمي يطمح للظهور بشكل مميز في النسخة الموسعة من البطولة العالمية، معتمدًا على كتيبة مدججة بالنجوم وخبرة سابقة في المحافل الدولية.

ويشارك الهلال في مونديال الأندية المقبل بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2021، في رابع ظهور له في البطولة، علمًا بأنه حقق أفضل إنجازاته عام 2022 عندما بلغ نهائي البطولة وخسر أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3 في مباراة حماسية.

الهلال الذي حل وصيفًا في الدوري السعودي للمحترفين، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، سيدخل المنافسات هذه المرة بقيادة فنية جديدة، حيث تم تعيين المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي، بعد أيام فقط من قيادته لإنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه الهلال تحديًا كبيرًا في المجموعة الثامنة التي تضم:

18 يونيو أمام ريال مدريد (إسبانيا)

22 يونيو أمام ريد بول سالزبورغ (النمسا)

26 يونيو أمام باتشوكا (المكسيك)

ويُتوقع ألا يُقدم إينزاغي على تغييرات كبيرة في أسلوب لعب الفريق، حيث سيركز على تحقيق نتائج فورية، مستفيدًا من الاستقرار الفني والمهارات الفردية للاعبين.

وسيمثل سالم الدوسري حجر الزاوية في التشكيلة الهلالية، بعدما أنهى الموسم هدّافًا لبطولة آسيا برصيد 10 أهداف، ويقف إلى جانبه نجوم مثل ألكسندر ميتروفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، ومالكوم.

الهلال، بخبرته القارية وتجربته السابقة في كأس العالم للأندية، يبدو مستعدًا لكتابة فصل جديد من التميز، في رحلة ستجمع بين الطموح والردّ الكروي على موسم لم يكن على مستوى التطلعات.

كأس العالم للأندية
نادي الهلال

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