بقيادة "إينزاغي" وخبرة المشاركات السابقة.. الهلال يعود إلى مونديال الأندية 2025 بطموحات كبيرة

يتوجه فريق الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد موسم شاق لم يحقق فيه أي لقب، إلا أن الفريق العاصمي يطمح للظهور بشكل مميز في النسخة الموسعة من البطولة العالمية، معتمدًا على كتيبة مدججة بالنجوم وخبرة سابقة في المحافل الدولية.