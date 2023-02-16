دوري روشن للمحترفين .. "الاتحاد" يعتلي الصدارة بثلاثية في مرمى "الاتفاق"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها هيلدر كوستا في الدقيقة 19 واللاعب رومارينهو في الدقيقة 59 واللاعب هارون كمارا في الدقيقة 67.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 40 في المركز الأول رفقة الشباب في حين توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 19.