دوري روشن للمحترفين .. "الاتحاد" يعتلي الصدارة بثلاثية في مرمى "الاتفاق"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.