الاتحاد السعودي لكرة القدم: انطلاق فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022/ 2023 بدءًا من اليوم

وبدأ الميركاتو الشتوي منذ الدقيقة الأولى لدخول العام الجديد 2023، وسيستمر حتى الثامن والعشرين من شهر يناير الحالي بالنسبة لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية. في حين تنتهي فترة التسجيل الشتوية بالنسبة للأندية دوريَي الدرجتَين الثالثة والرابعة في الثامن من فبراير المقبل. أما الانتقالات بالنسبة للفئات السنية فستستمر حتى 29 مارس المقبل.