الليلة لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة.. استعداداً لمواجهة إندونيسيا

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة في مقر معسكرهم في محافظة جدة استعداداً لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف الأخضر نظيره منتخب إندونيسيا في الخامس من شهر سبتمبر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفاً على منتخب الصين في العاشر من شهر سبتمبر على ملعب داليان سويوان .
وسيجري الأخضر مساء اليوم الجمعة حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة السابعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وتقرر أن تغادر بعثة الأخضر فجر يوم السادس من شهر سبتمبر إلى جمهورية الصين الشعبية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، استعداداً لخوض مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب الصين.
تجدر الإشارة بأن المدير الفني روبرتو مانشيني ضم( 31 ) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.
الجدير بالذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.