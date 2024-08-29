الليلة لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة.. استعداداً لمواجهة إندونيسيا

تجدر الإشارة بأن المدير الفني روبرتو مانشيني ضم( 31 ) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.