كأس العالم للأندية.."الأهلي" المصري في مواجهة "ريال مدريد"

تستكمل، غدًا الأربعاء، باقي منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، حيث يقابل النادي الأهلي المصري نادي ريال مدريد الإسباني.
يواجه النادي الأهلي المصري العملاق الإسباني ريال مدريد فى تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط في المغرب.
ونجح الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية فى الفوز على نادي أوكلاند سيتي، كما فاز في دور ربع النهائي على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي ليتأهل للدور نصف النهائي في البطولة أمام ريال مدريد.
وترشح نادي ريال مدريد الإسباني مباشرة إلى الدور نصف النهائي، حيث ينص نظام البطولة على تأهل بطل أوروبا لهذه المرحلة دون خوض مباراة ربع نهائي.
ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد والأهلي، مع الفائز من مباراة الهلال وفلامينغو اليوم، في مباراة نهائي البطولة والتى ستُقام يوم السبت المقبل.