القادسية يعلن رحيل نواف العابد وعبدالله الزوري

أعلن نادي القادسية الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء رحيل الدوليين السعوديين السابقين عبدالله الزوري ونواف العابد عن صفوف الفريق الكروي الأول عقب نهاية عقديهما.
ووجه النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) الشكر لكلا اللاعبين على ما قدموه من مجهودات ساهمت في صعود الفريق إلى مصاف دوري المحترفين.
وانضم نواف العابد إلى صفوف القادسية في فبراير الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم عقب رحيله من صفوف الشباب.
فيما تعاقد القادسية مع اللاعب عبدالله الزوري في أغسطس الماضي 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق أبها.