غدًا انطلاق بطولة المملكة الإلكترونية FIFA23 بمشاركة 59 فريقًا

أُجريت اليوم الخميس قرعة بطولة المملكة لكرة القدم الإلكترونية FIFA23 والتي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمشاركة 59 فريقًا.
ومن المقرر أن تنطلق تصفيات البطولة يومي الجمعة والسبت 14 و15 إبريل الجاري بنظام خروج المغلوب عبر طور Ultimate team.
وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات، حيث أسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: الأخدود، العمران، الجبلين، الهدى، طبرجل، الفاو، الغوطة والتعاون.
المجموعة الثانية: الاتحاد، الخويلدية، الخبراء، الشرق، الطائي، ضمك، جبة والبجادية.
المجموعة الثالثة: الأهلي، الرائد، النور، حبونا، الصقور، التهامي، الخالدي وسدير.
المجموعة الرابعة: العروبة، العربي، الخلود، الثقبة، التسامح، المحيط والفاروق.
المجموعة الخامسة: الشباب، الخليج، الاعتماد، الدرعية، الحزم، النجوم والشعلة.
المجموعة السادسة: الذهب، أبها، القارة، نجران، قلوة، الرياض والوطني.
المجموعة السابعة: البدائع، النصر، الجندل، الشروق، الريان، العدالة والفتح.
المجموعة الثامنة: الهلال، الفرع، القادسية، الجزيرة، المجزل، الاتفاق والنجمة.
ويتأهل 16 فريقًا إلى النهائيات التي ستُقام يومي 4 و5 مايو المقبل، في مدينة الرياض، علمًا بأن البطولة تُقام بنظام لاعبَين ضد لاعبَين، على أن تضم قائمة كل فريق لاعبين أساسيين مع إمكانية إضافة لاعب احتياطي بشكل اختياري.
يُذكر أن النسخة الأولى من البطولة شهدت تتويج فريق القادسية بعد فوزه على ضمك في المباراة النهائية.