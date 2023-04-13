غدًا انطلاق بطولة المملكة الإلكترونية FIFA23 بمشاركة 59 فريقًا

ويتأهل 16 فريقًا إلى النهائيات التي ستُقام يومي 4 و5 مايو المقبل، في مدينة الرياض، علمًا بأن البطولة تُقام بنظام لاعبَين ضد لاعبَين، على أن تضم قائمة كل فريق لاعبين أساسيين مع إمكانية إضافة لاعب احتياطي بشكل اختياري.