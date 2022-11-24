كأس العالم قطر 2022.. فوز مثير للبرتغال على غانا

وضع النجم كريستانو رونالدو منتخب بلاده في المقدمة عند الدقيقة 65 من علامة الجزاء، لكن منتخب غانا عدل النتيجة عن طريق أندري أيو في الدقيقة 73، وتمكن جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد من أن يعيد الأسبقية للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 78، قبل أن يزيد مواطنه رافاييل لياو من متاعب غانا بهدف ثالث في الدقيقة 80، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة نجح أوصمان بوكاري في تذليل الفارق لمنتخب غانا من رأسية متقنة.