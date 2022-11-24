كأس العالم قطر 2022.. فوز مثير للبرتغال على غانا

نجح المنتخب البرتغالي في تجاوز عقبة نظيره الغاني بصعوبة، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الخميس، على ملعب 974 في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وضع النجم كريستانو رونالدو منتخب بلاده في المقدمة عند الدقيقة 65 من علامة الجزاء، لكن منتخب غانا عدل النتيجة عن طريق أندري أيو في الدقيقة 73، وتمكن جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد من أن يعيد الأسبقية للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 78، قبل أن يزيد مواطنه رافاييل لياو من متاعب غانا بهدف ثالث في الدقيقة 80، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة نجح أوصمان بوكاري في تذليل الفارق لمنتخب غانا من رأسية متقنة.
رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي منتخب غانا من دون أي نقطة.