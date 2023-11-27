"كريستيانو رونالدو " يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء لفريقه.. أمام بيرسبوليس الإيراني

طالب قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" حكم لقاء مباراة فريقه، الصيني "مانينغ" ، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه ، بعد سقوطه داخل صندوق مرمى فريق بيرسبوليس الإيراني ، في الدقيقة الثانية.
وقام " رونالدو " بتنبيه الحكم ، بأن سقوطه كان عادياً ولم يحتك به المدافع الايراني، وبالتالي ليست ضربة جزاء، حينها ألغى الحكم ركلة الجزاء.
جاء ذلك الحدث الرياضي، خلال لقاء النصر السعودي ونظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة - دور المجموعات - للمجموعة الخامسة.