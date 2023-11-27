"كريستيانو رونالدو " يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء لفريقه.. أمام بيرسبوليس الإيراني

جاء ذلك الحدث الرياضي، خلال لقاء النصر السعودي ونظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة - دور المجموعات - للمجموعة الخامسة.