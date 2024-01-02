رياضة

استحواذ لاعبي النصر على التشكيلة المثالية للجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين

استحواذ لاعبي النصر على التشكيلة المثالية للجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ19 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .

وجاء في التشيكلة المثالية للجولة الـ19، 3 لاعبين من النصر، لاعبان من الأهلي، الهلال، الرائد، ولاعب واحد من أبها حيث جاءت على النحو التالى :

حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر)

خط الدفاع: روجير إيبانيز (الأهلي) سعد بالعبيد (الأهلي)، خاليدو كوليبالي (الهلال)، سعود عبدالحميد (الهلال) .

خط الوسط: خالد السبيعي (الرائد)، أوتافيو (النصر)، محمد فوزير (الرائد)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر).

خط الهجوم: كرستيانو رونالدو (النصر)، حسن العلي (أبها) .

النصر
دوري روشن السعودي للمحترفين

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