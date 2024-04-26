"جيسوس" يتسلم جائزة المدرب الأفضل في دوري روشن عن شهر مارس

وقاد المدرب البرتغالي فريقه الهلال لتحقيق سلسلة من الانتصارات المبهرة خلال شهر مارس، حين تخطى الهلال جميع المنافسين الذين واجههم في شهر مارس في المباريات الثلاث التي خاضها أمام الرياض، ضمك، الشباب، مسجلًا 9 أهداف ومستقبلًا 5 أهداف.