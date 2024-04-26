"جيسوس" يتسلم جائزة المدرب الأفضل في دوري روشن عن شهر مارس

تسلم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، جائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي عن شهر مارس 2024، قبل انطلاق مواجهة الهلال وضيفه الفتح، ضمن الجولة 29 من المسابقة، والتي يحتضنها ملعب المملكة أرينا.
وقاد المدرب البرتغالي فريقه الهلال لتحقيق سلسلة من الانتصارات المبهرة خلال شهر مارس، حين تخطى الهلال جميع المنافسين الذين واجههم في شهر مارس في المباريات الثلاث التي خاضها أمام الرياض، ضمك، الشباب، مسجلًا 9 أهداف ومستقبلًا 5 أهداف.
وحصل جيسوس على الجائزة للمرة الخامسة على التوالي، في إنجاز يعد دليلاً على الكفاءة التكتيكية والفنية لجيسوس وقدرته على إخراج أفضل ما لدى لاعبيه، مما يعزز مكانة الهلال كمتصدر للدوري.
كما تسلم حارس التعاون البرازيلي مايلسون سانتوس، جائزة أفضل حارس في الدوري عن شهر مارس الماضي، نظير محافظته على شباكه نظيفة في مباراتين أمام الحزم والرائد، وتلقيه هدفًا وحيدًا خلال مباراة الأهلي.