بحضور "البلطان".. الشباب يكثف تحضيراته للقاء العدالة في دوري روشن

وأخضع المدرب اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية شهدت تطبيق الجمل التي ينوي تنفيذها في اللقاء، عقب ذلك أقام مناورة ركز من خلالها على تطبيق الجمل التكتيكية التي اعتمدها للمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي ستشارك في اللقاء.