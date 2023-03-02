بحضور "البلطان".. الشباب يكثف تحضيراته للقاء العدالة في دوري روشن

بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول " مورينو"، مساء اليوم الخميس الحصة التدريبية الرئيسة استعداداً لمواجهة فريق العدالة السبت المقبل، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين (الجولة 19)، حيث استهلها بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.
وأخضع المدرب اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية شهدت تطبيق الجمل التي ينوي تنفيذها في اللقاء، عقب ذلك أقام مناورة ركز من خلالها على تطبيق الجمل التكتيكية التي اعتمدها للمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي ستشارك في اللقاء.