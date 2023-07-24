بعد المشاركة الفاعلة لمنتخبنا.. السعودية تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة الركلة

انضمّت المملكة العربية السعودية إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة الركلة؛ بعد الأداء المشرف للمنتخب خلال منافسات بطولة العالم التي انتهت مؤخرًا بمدينة كورات بتايلند.
وتسلّمت الجوهرة بنت يعقوب فلاته رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية لكرة الركلة عضوية الاتحاد الدولي من داتو عبدالحليم قادر رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي للعبة لتصبح بموجبها السعودية عضوًا فيها، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.
وكانت بعثة منتخبنا الوطني لكرة الركلة قد وصلت إلى أرض الوطن بعد المشاركة المشرفة في بطولة العالم، والتي أقيمت بتايلند، وتلقى على إثرها لاعبو منتخبنا الوطني الإشادة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي ومسؤولي المنتخبات العريقة باللعبة، والتي تفوق 25 منتخبًا كالمنتخب التايلندي البطل المتوج بكأس العالم والميداليات الذهبية، إلى جانب المنتخب الماليزي والمنتخب الأمريكي والألماني والفرنسي ومنتخبات الهند وباكستان وإيران إلى جانب منتخبات الصين وكوريا واليابان، بعد المستويات الفنية المشرفة في أول بطولة عالم يشارك بها منتخبنا.
ومثّل المنتخب في البطولة اللاعبون: سامي العنزي كقائد للمنتخب وعبدالرحمن العبيد وسلطان العنزي وعبدالعزيز العنزي، وعمر الدحمان، وعبدالرحمن العنزي وعبدالإله الشمري، وعبدالعزيز بن فارس، وأشرف على المنتخب فنيًا المدرب العالمي التايلندي فراس نونق كاهاي، وساعده العماني محمد المعشري.