بعد المشاركة الفاعلة لمنتخبنا.. السعودية تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة الركلة

وكانت بعثة منتخبنا الوطني لكرة الركلة قد وصلت إلى أرض الوطن بعد المشاركة المشرفة في بطولة العالم، والتي أقيمت بتايلند، وتلقى على إثرها لاعبو منتخبنا الوطني الإشادة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي ومسؤولي المنتخبات العريقة باللعبة، والتي تفوق 25 منتخبًا كالمنتخب التايلندي البطل المتوج بكأس العالم والميداليات الذهبية، إلى جانب المنتخب الماليزي والمنتخب الأمريكي والألماني والفرنسي ومنتخبات الهند وباكستان وإيران إلى جانب منتخبات الصين وكوريا واليابان، بعد المستويات الفنية المشرفة في أول بطولة عالم يشارك بها منتخبنا.