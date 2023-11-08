في انطلاق منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن.. نشوة الأهلي تهدد ضمك.. وإثارة منتظرة في قمة الشباب والرائد

ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 32 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 28 نقطة، والتعاون ثالثاً بـ 25 نقطة، يليه الأهلي بـ 25 نقطة، والمركز الخامس الفتح 23 نقطة، والاتحاد سادساً بـ 21 نقطة، وسابعاً الاتفاق بـ 21 نقطة، والوحدة ثامناً بـ 16 نقطة، والفيحاء تاسعاً بـ 15 نقطة، وبالمركز العاشر الشباب بـ 15 نقطة، والحادي عشر ضمك بـ 14 نقطة، والثاني عشر أبها بـ 13 نقطة، والثالث عشر الطائي بـ 11 نقطة، والرياض الرابع عشر بـ 11 نقطة، والخليج في المركز الخامس عشر بـ 10 نقاط، والأخدود السادس عشر بـ 7 نقاط، يليه الحزم بـ 7 نقاط، والثامن عشر والأخير الرائد بـ 6 نقاط.