الاتفاق يُجري تدريبه الأخير قبل استضافة التعاون غدًا الأحد بالدمام

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل -بعد الإحماء- على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، ثم فرض كارتيرون الجانب التكتيكي الذي سينهجه في مواجهة التعاون، قبل أن يختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.