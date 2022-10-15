الاتفاق يُجري تدريبه الأخير قبل استضافة التعاون غدًا الأحد بالدمام

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، تدريبه الأخير مساء اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي.
يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة فارس الدهناء نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل -بعد الإحماء- على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، ثم فرض كارتيرون الجانب التكتيكي الذي سينهجه في مواجهة التعاون، قبل أن يختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وعلى صعيد متصل، واصلت القائمة المختارة انتظامها في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام حتى قبل موعد مواجهة النواخذة مع نظيرهم التعاون مساء غد الأحد عند الساعة 8:30 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.