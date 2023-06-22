أخضر الصالات إلى جانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان ومكاو في تصفيات كأس آسيا

يذكر أن قرعة تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات ستشهد مشاركة 31 منتخبًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، يتأهّل منتخب واحد من كل مجموعة، وأفضل 7 منتخبات يحصلون على المركز الثاني، بالإضافة إلى منتخب الدولة المستضيفة لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024.