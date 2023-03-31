الهلال يعلن جاهزيته لمواجهة الخليج المؤجَّلة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الخليج المؤجَّلة من الجولة الـ16 بدوري روشن السعودي للمحترفين اليوم السبت.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية. وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها مساعد المدير الفني إيمليانو دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.
واختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب، طبّق خلالها النهج التكتيكي الذي يودُّ انتهاجه في مباراة اليوم.
ويفتقد الهلال في مباراة الخليج نجمَيه سلمان الفرج وسالم الدوسري للإصابة، بينما استعاد الفريق لوسيانو فييتو وموسى ماريجا.
ويستضيف اليوم الهلال رابع الترتيب برصيد 39 نقطة من 19 مباراة نظيره الخليج صاحب المركز الـ14 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.