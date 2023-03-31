الهلال يعلن جاهزيته لمواجهة الخليج المؤجَّلة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الخليج المؤجَّلة من الجولة الـ16 بدوري روشن السعودي للمحترفين اليوم السبت.