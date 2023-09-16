في الجولة السادسة من دوري روشن.. التعادل سيد الموقف بين الحزم والطائي

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الطائي بهدف لمثله، والتي أقيمت مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح الضيوف باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة 12 من علامة الجزاء احتسبها الحكم محمد الدقاش، إثر عرقلة المدافع فرحان العازمي لمهاجم الطائي أندريه كورديا تكفل الدولي الغاني برنارد منساه في ترجمتها داخل الشباك.
وقبل الدخول إلى الاستراحة وبالتحديد في الوقت المحتسب بدل من ضائع (45+5) تمكن فريق الحزم من تعديل النتيجة عن طريق البرتغالي أنتونيو خوسي بينيرو دي كفالو من علامة الجزاء أيضاَ .
وبهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط بالمركز التاسع، كما أضاف الحزم نقطة رصيده ليرفع رصيده لـ3نقاط أبقته بالمركز الـ18والأخير.