في الجولة السادسة من دوري روشن.. التعادل سيد الموقف بين الحزم والطائي

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الطائي بهدف لمثله، والتي أقيمت مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.