"الفراج" يكشف أسباب تعثر صفقتيْ انتقال محمد صلاح وراموس للاتحاد

وقال وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "كان من المفترض أن يُنهي الاتحاد التعاقد مع راموس في وقت مبكر؛ لكنه واجَهَ مشكلة في السعر المحدد للصفقة، وحاولت الإدارة تخفيض مبلغ الصفقة، واستمرت المفاوضات هكذا لفترة".